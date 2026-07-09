Am Sonntag steigt 12. Auflage Urkunden nachgedruckt: Viele Starter beim Wingertslauf Olaf Paare 09.07.2026, 13:13 Uhr

i Los geht's: Mitten durch die Monzinger Weinberge laufen die Sportler am Sonntag beim Wingertslauf, der zum zwölften Mal stattfindet. Klaus Castor

Er ist zweifelsohne einer der landschaftlich schönsten Läufe der Region. Nach dem ersten Anstieg bietet sich den Startern des Monzinger Wingertslaufs ein atemberaubender Blick ins Nahetal. Am Sonntag geht es wieder rund.

. Das Dutzend ist voll. Zum zwölften Mal richtet der TuS Monzingen am Sonntag seinen Wingertslauf aus. Um 9 Uhr werden die Leichtathleten auf die beiden Strecken geschickt, die landschaftlich sehenswert sind.„Wir halten an unserem Konzept mit den beiden Distanzen fest, das kam bisher sehr gut an“, erklärt Andreas Kämper, einer der Organisatoren.







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