Nur 2007 kamen schon einmal mehr Läufer zu einem Crosslauf der Cochem-Zeller Serie als am Sonntag zur Veranstaltung des SV Fortuna Ulmen.
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Christian Jerke und sein EDV-Team hatten keinen erholsamen Sonntag. Bei der Rückkehr des SV Fortuna Ulmen in die Cochem-Zeller Crosslaufserie hatten der Vereins-Geschäftsführer mit seinen Mannen im Pavillon auf dem Schulhof der Realschule Plus Vulkaneifel alle Hände damit zu tun, Anmeldungen und Laufzeiten zu erfassen, Urkunden zu drucken und Änderungswünschen nachzukommen.