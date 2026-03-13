Unter ihrem Mädchennamen Bungard gewann Carina Kreisel DM-Medaillen. Die in Bayern sesshaft gewordene Ausdauersportlerin siegte bei einem Heimatbesuch beim Crosslauf in Mehren, den sie schon als Jugendliche für sich entscheiden konnte.
Vor knapp 20 Jahren als Jugendliche stand Carina Kreisel, damals noch unter ihrem Mädchennamen Bungard und für den SV Fortuna Ulmen startend beim Crosslauf in Mehren über 3,4 Kilometer ganz oben auf dem Siegertreppchen. Nun wiederholte die mittlerweile 37-Jährige ihren Erfolg auf der Langstrecke.