Carina Kreisel Ulmenerin siegt an alter Wirkungsstätte Holger Teusch 13.03.2026, 09:28 Uhr

i Carina Kreisel (Nummer 448), die unter ihrem Mädchennamen Bungard in Ulmen aufwuchs, gewann bei ihrem Heimatbesuch souverän den Crosslauf durch den Lehwald in Mehren, bei dem sie schon als Jugendliche für den SV Fortuna Ulmen ganz oben auf dem Siegerpodest stand. Holger Teusch

Unter ihrem Mädchennamen Bungard gewann Carina Kreisel DM-Medaillen. Die in Bayern sesshaft gewordene Ausdauersportlerin siegte bei einem Heimatbesuch beim Crosslauf in Mehren, den sie schon als Jugendliche für sich entscheiden konnte.

Vor knapp 20 Jahren als Jugendliche stand Carina Kreisel, damals noch unter ihrem Mädchennamen Bungard und für den SV Fortuna Ulmen startend beim Crosslauf in Mehren über 3,4 Kilometer ganz oben auf dem Siegertreppchen. Nun wiederholte die mittlerweile 37-Jährige ihren Erfolg auf der Langstrecke.







Artikel teilen

Artikel teilen