Um Landestitel in Mutterstadt TVO-Rasenkraftsportler mit persönlichen Rekorden Sascha Nicolay 23.10.2026, 14:51 Uhr

i Jonas Müller vom TV Obersstein beim Hammerwurf im Rahmen der Landesmeisterschaft im Rasenkraftsport in Mutterstadt. Thomas Bertram

Der TVO glänzt bei der Landesmeisterschaft im Rasenkraftsport. Niklas Müller beeindruckt im Hammerwurf, während Fritz Barth seine Spitzenposition im Steinstoßen weiter ausbaut. Überraschend siegt Barth auch gegen Vereinskollegen.

An der Rheinland-Pfalz/Saarland-Nachwuchsmeisterschaft im Rasenkraftsport in Mutterstadt nahmen acht Nachwuchsportler des TV oberstein teil. Es ging um die Titel im Dreikampf (Hammerwurf, Gewichtwurf, Steinstoßen) und um die Eizeltitel im Gewichtwurf sowie im Steinstoßen, welche in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen ermittelt wurden.







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