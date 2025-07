Sich mit dem schleichenden Sterben ihrer lieb gewonnenen Veranstaltung abfinden? Nein, das kommt für die Verantwortlichen des TV Odernheim nicht in die Tüte. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, den Erfolg des Disibodenberglaufs, der in diesem Jahr am 11. Oktober steigt, aktiv in eigene Hände zu nehmen und die Teilnehmerzahlen wieder nach oben zu schrauben.

Nur noch rund 100 Läufer starteten im vergangenen Oktober an der TVO-Halle in die Rennen. Viel zu wenig für den Aufwand, den der TVO betreibt. Viel zu wenig auch angesichts der Attraktivität der Strecke. Die Odernheimer sind mit diesem Phänomen aber nicht alleine. Auch der landschaftlich sehenswerte Wingertslauf in Monzingen knackte am vergangenen Sonntag nur ganz knapp die Dreistelligkeit. Andere Läufe wie der Weinstraßen-Lauf in Duchroth, der Mühlenlauf in Altenbamberg oder der Draisinenlauf in Meisenheim sind komplett von der Bildfläche verschwunden. Auf der anderen Seite aber boomen Großveranstaltungen. Der Mainz-Halbmarathon war Monate im Voraus ausgebucht, beim Firmenlauf in Bad Kreuznach wurde erneut die 5000-Teilnehmer-Marke überschritten. Läufer gibt es also genug, sie aber auch für kleinere Veranstaltung zu gewinnen, ist die große Kunst.

Eine Herausforderung, der sich die Odernheimer aktiv stellen. „Wir haben uns im Januar das erste Mal getroffen“, erzählt Lothar Dongus, einer der Organisatoren des Laufs. Er ergänzt: „Innerhalb unserer Gruppe ist eine richtige Dynamik entstanden. Alle sind sehr motiviert. Die Zusammenarbeit macht großen Spaß.“ Und die Ergebnisse der Gruppe können sich aufgrund ihrer Vielfältigkeit sehen lassen.

So haben die Odernheimer ein neues, peppiges Logo entworfen. „Rock den Disi“, lautet das Motto. Der Disibodenberg ist schließlich das Markenzeichen des Laufs. Er wird auf der fünf Kilometer langen Runde einmal über den berühmten Eselspfad erklommen und auch umrundet. Das neue Logo ziert auch einen Flyer, den die Odernheimer aufwendig haben erstellen lassen. Ihn verteilen sie nun bei zahlreichen Läufen in der Umgebung und wollen so ihren Lauf bekannter machen.

Hans-Günter Winkler bringt Interessierten die Strecke näher

Eine weitere Säule des TVO-Konzepts sind Vorbereitungsläufe. Drei an der Zahl soll es im Vorfeld des Laufs geben. Am 24. September, 1. und 8. Oktober geht es ganz zwanglos und locker an der TVO-Turnhalle los. Hans-Günter Winkler, ein Urgestein der Odernheimer Leichtathletik, hat die Aufgabe übernommen, den Interessierten die Strecke näher zu bringen. Er wird das sicher nicht nur laufend machen, sondern hat auch die eine oder andere Erklärung und Anekdote im Gepäck. Das große Ziel mit der Aktion: Den Interessierten soll bereits im Vorfeld der Respekt vor der Strecke genommen werden, allen voran vor dem Eselspfad, dem Anstieg zum Disibodenberg. „Wer den Kurs kennt und schon mal gelaufen ist, stellt sich dann auch eher im Wettkampf der Herausforderung“, hofft Dongus auf einen positiven Effekt der Aktion.

Zumal der Lauftermin im Oktober gerade für Hobbyläufer optimal ist. Nach der Sommerpause fangen viele wieder mit Sport und Laufen an, und bis zum Disilauf bleibt genügend Zeit, sich in Form zu bringen.

Vier Sonderpreise ausgelobt

Einen großen Anreiz zur Teilnahme wollen die Odernheimer auch über die Schiene der Wettbewerbe und Auszeichnungen setzen. Neben den Siegern und Platzierten auf den unterschiedlichen Strecken, die in diesem Jahr mit Präsentkörben ausgezeichnet werden, gibt es gleich vier neue Kategorien, die mit attraktiven Preisen bestückt werden:

Knack den Streckenrekord: Die Odernheimer haben die schnellsten Zeiten herausgearbeitet, die auf den aktuellen Strecken erzielt wurden. Ist in diesem Jahr einer schneller, dann darf er sich über ein Frühstück und einen Wellnestag im Bad Sobernheimer Hotel „Bollants im Park“ freuen. „Das dürfte auch für schnelle, ambitionierte Läufer eine tolle Sache sein. Vielleicht locken wir so ein paar Spitzenleute an“, sagt Dongus.

Erlebt den Lauf als Familie: Kinder, Eltern, Großeltern, Schwager – egal. Die größte Disilauf-Familie wird gesucht. Es gelten dabei direkte Verwandtschaftsverhältnisse, die bei der Abholung der Startunterlagen angemeldet werden müssen. Das größte Familien-Team erhält eine einjährige Familienmitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk.

Hol Dein Team an den Start: Der Verein, die Firma oder die Organisation mit den meisten Teilnehmern erhält den Sonderpreis „Größtes Team“. Ganz wichtig ist, dass bei der Online-Anmeldung der identische Name des Teams angegeben wird. Und auch in diesem Bereich kann sich die Belohnung sehen lassen: Das größte Team darf sich über einen Wertgutschein für zwei Draisinen auf der Strecke im Glantal in Höhe von 90 Euro freuen.

Bring die Klasse ins Rennen: Dabei handelt es sich um einen Schulwettbewerb. Die Schule mit den meisten Teilnehmern gewinnt. „Wir würden uns freuen, wenn Lehrer das Thema aufnehmen, ihre Schüler motivieren und gemeinsam als Ziel erarbeiten, bei uns zu starten“, sagt Dongus. Auch in diesem Fall wichtig: Bei der Online-Anmeldung muss die Schule angegeben werden. Die Läufer der teilnehmerstärksten Schule erhalten Eintrittsgutscheine für den Barfußpfad in Bad Sobernheim.

Keine Frage: Mit hochwertigen Preisen setzen die Odernheimer ein Zeichen. „Wir wollen einfach nichts unversucht lassen, um unseren Lauf am Leben zu halten. Er ist einfach viel zu schön, um ihn aufzugeben“, erklärt Dongus.

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des TV Odernheim und/oder über das Anmeldeportal myraceresult. Angeboten werden sechs Strecken: 200 Meter (Bambini), 400, 1000 und 2000 Meter (Kinder und Jugendliche) sowie fünf und zehn Kilometer (Erwachsene).

Die Streckenrekorde des Disibodenberglaufs

Fünf Kilometer:

Frauen: Maria Schubert (2005) mit 20:48 Minuten.

Männer: Gunter Glaß (2004) mit 17:48 Minuten.

Zehn Kilometer:

Frauen: Grete Tönne (2012) mit 40:44 Minuten.

Männer: Fabian Fiedler (2024) mit 34:54 Minuten.