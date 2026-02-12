Nahe-Crosslauf-Serie TSV und LLG geben in Oberbrombach den Ton an 12.02.2026, 09:38 Uhr

i Einsames Rennen in Oberbrombach: Der Simmerner Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen distanzierte die Konkurrenz in der Altersklasse M14. Michael Greber

Die Nahe-Crosslauf-Serie ist beim Nachwuchs in Rhein-Hunsrücker Hand: Auch in Oberbrombach gab es Altersklassensiege für Jonathan Leiss, Lovis Gaß (beide TSV Emmelshausen) und Varun Kumaran (LLG Hunsrück).

Beim vierten Wertungslauf der Nahe-Crosslauf-Serie in Oberbrombach haben sich die Leichtathleten des TSV Emmelshausen und der LLG Hunsrück im Teilnehmerfeld ganz vorne eingereiht. Die Serie wird komplettiert mit den Rennen in Algenrodt (21. Februar) und in Hahnenbach (7.







