Nahe-Crosslauf-Serie: TSV und LLG geben in Oberbrombach den Ton an
Die Nahe-Crosslauf-Serie ist beim Nachwuchs in Rhein-Hunsrücker Hand: Auch in Oberbrombach gab es Altersklassensiege für Jonathan Leiss, Lovis Gaß (beide TSV Emmelshausen) und Varun Kumaran (LLG Hunsrück).
Beim vierten Wertungslauf der Nahe-Crosslauf-Serie in Oberbrombach haben sich die Leichtathleten des TSV Emmelshausen und der LLG Hunsrück im Teilnehmerfeld ganz vorne eingereiht. Die Serie wird komplettiert mit den Rennen in Algenrodt (21. Februar) und in Hahnenbach (7.