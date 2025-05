Gleich im ersten 2000-Meter-Rennen des Jahres hat Maya Bartholmes das Ticket zu den Süddeutschen Meisterschaften gelöst. Beim Bahneröffnungssportfest in Ochtendung blieb die Läuferin des TSV Emmelshausen mit 7:59,44 Minuten erstmals unter acht Minuten und deutlich unter den für die Mädchen des Jahrgangs 2011 geforderten 8:10 Minuten. Damit kann Bartholmes am 22. Juni bei den für ihre Altersklasse höchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene (Deutsche Meisterschaften in der Altersklasse W 14 gibt es in der Leichtathletik nur im Mehrkampf) planen.

Bartholmes lag am letzten Aprilfreitag knapp vor ihrer ein Jahr jüngeren Vereinskameradin Maya Rockenbach (8:00,99), die als 13-Jährige noch nicht an Süddeutschen Meisterschaften teilnehmen darf. Gerne wieder unter sieben Minuten geblieben wäre auch Jonathan Leiss. Doch der Jüngste in der Spitzengruppe (Jahrgang 2012) sorgte im auflebenden Wind fürs Tempo, wurde zum Schluss überspurtet und blieb mit 7:04,17 Minuten knapp über der begehrten Marke. Zwei Tage nach dem Sportfest in Ochtendung feierte in Bingen Valentin Marquardt nach einer Muskelverletzung sein Comeback. Der DM-Vierte von 2022 der Altersklasse M 15 sprintete 100 Meter in 12,71 Sekunden und sprang 5,31 Meter weit. Wie etliche weitere Leichtathleten hatte er sich zum Jahreswechsel zusammen mit Trainer Andreas Liesenfeld nach vielen Jahren bei der LLG Hunsrück dem TSV Emmelshausen angeschlossen.

LLG feiert in Bingen drei Siege

Die LLG Hunsrück feierte in Bingen durch die Geschwister Lena und Felix Müller in Bingen Siege über 3000 Meter. Die 24-jährige Lena Müller steigerte sich auf 10:52,55 Minuten, während ihr sieben Jahre jüngerer Bruder einen Sprung auf 10:12,84 Minuten machte. Einen LLG-Sieg gab es außerdem im Hochsprung der U 18 durch Julian Kunz (1,66). Der 16-Jährige stellte als Zweitplatzierter vor seinem Vereinskameraden Andrik Hering (4,87) mit 5,53 Metern auch im Weitsprung eine neue Bestleistung auf. Hering war dafür mit 9,42 Metern mit der Fünf-Kilo-Kugel Tagesbester.