TSV Emmelshausen dominiert im Schwollener Schnee

Die Nachwuchsläufer des TSV Emmelshausen haben beim zweiten Wertungslauf der Nahe-Crosslauf-Serie in Schwollen ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im winterlichen Ambiente des Hunsrücks sicherten sich die Athleten auf 1600-Meter-Runde einen Dreifachsieg in den Altersklassen und lieferten dabei drei Gesamtsiege ab. Der Simmerner Jonathan Leiss dominierte deutlich das Feld der Schüler U16 und U14 und überquerte die Ziellinie als Schnellster des gesamten Wettkampfs. Mit einer Zeit von 6:17 Minuten sicherte sich Jonathan Leiss souverän den Gesamtsieg und damit auch den ersten Platz in seiner Altersklasse M13. Nach dem erneuten Sieg führt Leiss klar die Serienwertung der Schülerkonkurrenz an. Bei den Mädchen brillierte Maya Bartholmes als unangefochtene Gesamtsiegerin der Schülerinnen. Die Thörlinger Athletin siegte in ihrer Altersklasse W14 und lief mit 6:51 Minuten die schnellste Zeit aller weiblichen Teilnehmerinnen. Der Dreifacherfolg für den TSV Emmelshausen wurde durch die starke Leistung von Maya Rockenbach vervollständigt. Die Heinzenbacherin lief als zweitschnellste Läuferin des Wettbewerbs ins Ziel. Mit ihrer Zeit von 7:00 Minuten holte sie sich den Sieg in ihrer Altersklasse W13.

Siege für Kumaran-Brüder von der LLG Hunsrück.

Varun Kumaran von der LLG Hunsrück fuhr in der Altersklasse M12 den Sieg ein. Auch sein jüngerer Bruder Yuvan gewann in der Altersklasse M6. Anton Kilger von der LLG belegte in der Altersklasse M10 Rang acht.