Die Premiere der Meisterschaften der neuen Leichtathletik-Region Trier in Konz war mit mehr als 250 Teilnehmern und mehr als das Doppelte an Starts die am stärksten besetzte der drei Regionen im fusionierten Leichtathletik-Verband Rheinland-Rheinhessen. Der Kreis Cochem-Zell wurde dabei zusammen mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis dem ehemaligen Bezirk Trier (Stadt Trier mit den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel) zugeschlagen. Bei der Meisterschaftspremiere waren die COC-Leichtathleten nur durch den TSV Bullay-Alf vertreten. Diese glänzten aber mit vier Titelgewinnen, einigen Medaillenplatzierungen und guten Leistungen, auch jenseits der Podiumsplätze.

Standesgemäß siegte David Hajek siegte über 100 Meter der Altersklasse M14 mit 13,01 Sekunden. Das war bei Gegenwind zwar gut zwei Zehntelsekunden langsamer, als für die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften gefordert, die Norm für die höchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene für 14-Jährige hat Hajek aber bereits Ende April in Ochtendung mit 12,74 Sekunden abgehakt.

Hajek ist der schnellste Sprinter der Startgemeinschaft

Als schnellster Sprinter in der Startgemeinschaft Bernkastel-Wittlich, der sich vor einigen Jahren auch der TSV Bullay-Alf angeschlossen hat, führte Hajek die 4x100-Meter-Staffel der LG Bernkastel-Wittlich als Startläufer auf die Siegerstraße. Das U16-Quartett siegte in 52,17 Sekunden klar vor der TG Konz (54,73). Ein Lokalmatador vereitelte aber Hajeks Titelhattrick. Im Weitsprung musste sich der Nachwuchsleichtathlet vom Tor zur Mittelmosel mit 4,21 Metern um sieben Zentimeter Leon Lebesmühlbacher (4,28) geschlagen geben.

Einen dritten Titelgewinn gab es aber trotzdem für den TSV Bullay-Alf: Jody Metwaly wuchtete als jüngste Teilnehmerin im Kugelstoß-Wettbewerb der Altersklasse W14 die drei Kilogramm schwere Kugel am weitesten: 8,26 Meter. Metwaly startete hoch, weil für die Altersklasse W13 kein Kugelstoßen angeboten wurde. Bei den 13-Jährigen zeigte sie mit 11,29 Sekunden als Fünftplatzierte über 75 Meter aber ebenfalls eine gute Leistung. Über 800 Meter verpasste Metwaly als Sechste mit 3:00,23 Minuten den Sprung unter die Drei-Minuten-Schallmauer denkbar knapp.

i Die noch 13-jährige Jody Medwaly vom TSV Bullay-Alf ließ im Kugelstoßen der Altersklasse W 14 bei den Leichtathletik-Regionsmeisterschaften im Konzer Saar-Mosel-Stadion die gesamte Konkurrenz hinter sich. Holger Teusch

Für COC-Titel Nummer vier sorgte Elias Vogel. Als Schlussläufer der 4x75-Meter-Staffel der LG Bernkastel-Wittlich trug der TSV-Nachwuchsathlet zum Sieg des Teams von der Mittelmosel (in 40,96 Sekunden) bei. Im Einzelrennen der Altersklasse M12 musste sich Vogel mit 11,33 Sekunden über 75 Meter nur seinen Staffelkameraden Gideon Sopein (10,12) und Marlon Niesen (11,11, beide SFG Bernkastel-Kues) geschlagen geben. Im Weitsprung belegte er bei Gegenwind mit 3,68 Metern den vierten Platz.

Über die neue persönliche Bestzeit freuen oder über die knapp verpasste Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften ärgern? Das war für Linus Fuchs die Frage im Ziel des 3000-Meter-Laufs. Der jüngste Teilnehmer (Jahrgang 2011) über siebeneinhalb Stadionrunden belegte bei den bis zu drei Jahre älteren U-18-Junioren den fünften Platz. Wichtiger: Fuchs steigerte seine 3000-Meter-Bestzeit um mehr als zehn Sekunden auf 11:10,71 Minuten. Pech: Zur Norm für die zweithöchsten Titelkämpfe auf nationaler Ebene für die 14-Jährigen fehlten weniger als eine Sekunde, exakt 0,71 Sekunden.

Am Sonntag stehen Landesmeisterschaften in Neuwied an

Eine nächste Chance zur Qualifikation hat Fuchs aber bereits am kommenden Sonntag bei den rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften. In Neuwied darf der Schützling von TSV-Trainerin Ines Schreiner mit einem großen Teilnehmerfeld rechnen, das ihn vielleicht zur dritten Bestzeit in diesem Jahr zieht. Am Rhein geht David Hajek als Mitfavorit ins 100-Meter-Rennen. Außerdem ist er im Kugelstoßen und Diskuswurf gemeldet und steht an erster Stelle der vorläufigen Meldeliste.