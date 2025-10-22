Sich ausgerechnet vor dem Saisonhöhepunkt zu verletzen, ist für einen Sportler die Höchststrafe. Thomas Kastner trat trotzdem zur Senioren-EM an – mit Erfolg.

Eine internationale Meisterschaft ist für jeden Sportler der Höhepunkt des Jahres. Auch Thomas Kastner blickte den Senioren-Europameisterschaften der Leichtathleten in Funchal (Madeira) gespannt entgegen. Doch der Kugelstoßer des TV Odernheim zog sich zwei Wochen vor dem Start einen Muskelfaserriss zu – ausgerechnet in der linken Wade seines Stemmbeines.

Bis zu den Titelkämpfen auf Madeira hieß es also, alles zu vermeiden, was die Verletzung hätte verstärken können. Ganz ausgeheilt war sie bis zum Start natürlich nicht. Und so musste Kastner in der Altersklasse M35 mit einer dicken Bandage um den linken Unterschenkel antreten und konnte seine Stöße nur sehr eingeschränkt durchführen.

„Dass er trotzdem einen hervorragenden fünften Platz unter neun Teilnehmern erreichte, ist umso höher einzuschätzen“, lobte sein Trainer Thomas Braun. Kastners Weite von 10,81 Metern lag zwar rund einen Meter unter seinen Möglichkeiten, war angesichts seines Handicaps aber eine gute Leistung.