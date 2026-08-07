Zwei Goldmedaillen Trotz Schulterblessur: Gitta Jung triumphiert bei DM Olaf Paare 07.08.2026, 09:35 Uhr

i Bereitet sich auf ihren Meisterwurf mit dem Hammer vor: Gitta Jung vom TV Hahnenbach. Rolf Schwabbacher

Ihren Ruf, eine der besten Masters-Werferinnen Deutschlands zu sein, festigte Gitta Jung vom TV Hahnenbach bei den deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach.

Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei den deutschen Seniorenhallen- und Winterwurf-Meisterschaften im März 2026, bei denen sie vier deutsche Meistertitel in den Disziplinen Hammer, Speer, Kugel und Diskus einsammelte, startete Gitta Jung (W80) vom TV Hahnenbach auch bei den deutschen Meisterschaften der Masters-Leichtathleten im Grenzlandstadion in Mönchengladbach und zeigte sich erneut von ihrer erfolgreichen Seite.







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