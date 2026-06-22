„Süddeutsche“ in Koblenz Trotz großer Hitze: Jessica Roos siegt über 100 Meter Tim Hammer 22.06.2026, 13:08 Uhr

i Wurde ihrer Favoritenrolle über die 100 Meter gerecht: Jessica Roos von der LG Rhein-Wied. René Weiss

Hitze dominierte die Süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Koblenz. Herausragende Leistungen gab’s aber trotz extremer Bedingungen. So siegte Jessica Roos über 100 Meter, und Jonas Löcher glänzte im 3000-Meter-Finale der U18.

Die Süddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Koblenz wurden am Wochenende von der enormen Hitzewelle in Beschlag genommen. Die Athleten vor Ort hatten mit Temperaturen an die 35 Grad zu kämpfen. „Die Meisterschaft ist natürlich geprägt von der enormen Hitze, einzig für die Sprinter stellt das jetzt leistungsmäßig nicht das so große Problem dar“, erklärte Achim Bersch, Geschäftsführer des Leichtathletikverbandes Rheinhessen-Rheinland ...







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