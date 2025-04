Sehr emsig waren in den vergangenen Wochen die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach – und erfolgreich. So sicherten sie sich sogar Meistertitel.

Das Wartberg-Stadion in Alzey verfügt seit wenigen Wochen über eine neue blaue Laufbahn – das Berliner Olympiastadion lässt grüßen. Eine der ersten Veranstaltungen auf der neuen Anlage waren die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften über 10.000 Meter. In diese wurden die Regionsmeisterschaften der neuen Region Mainz über 300 Meter und ein Rahmenprogramm über 800 Meter eingebettet. Mit am Start waren zahlreiche Leichtathleten der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach.

Deren Vorsitzende Jana Eisenbrandt durfte sich über den Gewinn der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft freuen. Sie gewann über 10.000 Meter mit der persönlichen Bestleistung von 52:44 Minuten die Altersklasse W30. Für Heiko Stieb wurden 46:18 Minuten gestoppt. Er sicherte sich mit der persönlichen Bestleistung die Silbermedaille in der M60.

Über 3000 Meter stellten die Lauffreunde gleich zwei Regionsmeister. Marcus Töppich siegte in der M60 mit 11:36,87 Minuten, Markus Nicola in der M50 mit 13:57,42 Minuten. Für beide war es die schnellste Zeit über die 3000 Meter.

Über 800 Meter war Valentin Rebholz mit 2:13,94 Minuten (persönliche Bestzeit, Zweiter der U20) Schnellster der Lauffreunde. Starke Leistungen zeigten auch: Silas Leon Stieb (2:41,77, Minuten, PB, Erster der M12), Pascal Böttger (3:22,78, Fünfter der M12), Dawit Abraham (2:59,26, PB, Erster der M10) und Hanna Heide (3:19,67, PB, Vierte der W11),

Auch am Rothenberglauf in Nackenheim, der dritten Station des Wingertscups beteiligten sich die Lauffreunde, die dabei eine anspruchsvolle Strecke mit einigen Höhenmetern bewältigen mussten.

Über drei Kilometer war Dawit Abraham mit 13:21 Minuten sechstbester Junge und Dritter der U12. Über 5,25 Kilometer waren am Start: Pascal Böttger (27:28 Minuten, Erster der U14), Jana Eisenbrandt (27:44, drittschnellste Frau und Erste der W30), Niclas Schenkenberger (29:15, Erster der M40), Rebecca Lunkenheimer (29:15, sechstschnellste Frau und Erste der W40), Silas Leon Stieb (40:37 Minuten für acht Kilometer, Sechster der U14). Über 10,5 Kilometer verbuchten die Lauffreunde zwei Altersklassen-Siege: Eugenia Dmitriew (56:05 Minuten) war in der W35 nicht zu schlagen, zudem belegte sie im Frauen-Gesamtfeld den sechsten Rang. Michael Erbert (56:58) gewann die M65. Zwei Bad Kreuznacher wagten sich auf die 21 Kilometer der Langdistanz. Pamela Alsentzer erreichte nach 1:49:29 Stunden als zweite Frau das Ziel. Zudem durfte sie sich über den Sieg in der W50 freuen. Andreas Kramarz (1:47:35) erreichte den fünften Platz der M50.

Oliver Kneidl lieferte einmal mehr beim Paris-Marathon ab. In 4:11:28 Stunden finishte der Starter der Lauffreunde stark in der Hauptstadt Frankreichs. Er belegte unter 55.501 Teilnehmern den 29.961 Rang. In seiner Altersklasse wurde für ihn Platz 1970 unter 3627 Startern notiert.