Der vom TV 1861 organisierte traditionelle Lauf um die Bad Emser Lahn-Insel Silberau nimmt bei Ausdauersportlern der Region seit vielen Jahren einen festen Platz im Frühjahrs-Kalender ein. Am Sonntag war wieder viel los in der Kurstadt.

Am Tag der Doppelstarts und Doppelsiege macht Arnel Kananovic seinem Teamgefährten David Thone eine heiter ausgesprochene Ansage: „Diesmal wird es nicht so einfach.“ Und so entwickelt sich beim traditionellen Silberaulauf des TV 1861 Bad Ems ein spannendes Rennen über die 3600 Meter lange Mittelstrecke, nachdem der doppelt so lange Kurs zuvor eine klare Sache war. Und immer im Mittelpunkt stehen die zwei Athleten von den Tribärs Sespenroth – Thone und Kananovic.

Zur Sache von Zentimetern entwickelt sich die Entscheidung über die Mittelstrecke zwischen beiden. Kananovic behält im Schlussspurt das bessere Ende für sich. Zunächst zeitgleich registriert, steht er letztlich mit 12:28 Minuten und einer Sekunde Vorsprung in der Ergebnisliste. Vollkommen anders gestaltet sich zuvor das lange Rennen. Thone liegt vom Start weg deutlich vor Kananovic, der wiederum einen noch größeren Vorsprung vor Arno Kaschl (Ozone Oldies) besitzt, der ungefährdet Dritter wird.

Keine Spur von Matsch

„Ich bin ziemlich konstant gelaufen“, erzählt Thone hinterher und spricht von einer guten Vorbereitung auf die Saison, in der er vor allem über fünf und zehn Kilometer antreten will. „Der Rundkurs war angenehm zu laufen“, sagt er nach seinem ersten Start in Bad Ems. Vom Matsch, der sonst gelegentlich die Rahmenbedingungen auf der Silberau mitprägt, ist diesmal nichts zu sehen. Bei kühler Luft, ein wenig Sonnenschein und ersten grünen Trieben im Begleitgehölz herrschen gute Sportbedingungen.

„Es hat Spaß gemacht“, betont Thone, als er sich gerade in 24:11 Minuten seinen ersten Einzelsieg überhaupt gesichert hat, wie er mitteilt. „Seit Januar ist im Kopf etwas passiert bei mir“, schildert er zudem. „Ich wusste, wie schnell David ist“, ergänzt Kananovic, der 1:39 Minuten zurückliegt, da sei nichts zu machen gewesen. Aber ihm bleibt ja die Mittelstrecke für den nächsten Tribärs-Doppelsieg, dann mit umgekehrter Reihenfolge. „Der Trainer wird sich freuen“, danken die beiden Heiko Spitzhorn.

i Start auf die Mittelstrecke mit den späteren Siegern Csenge Peiker (595) und Arnel Kananovic (617). Thorsten Stötzer

„Die zwei waren schnell weg“, sagt Arno Kaschl. Der Dritte freut sich ebenfalls über einen „schönen Lauf“ und erläutert, wie er als gebürtiger Trierer, der heute in Brüssel lebt, nach Bad Ems und zum Teamnamen „Ozone Oldies“ kam. Die Spur führt zu einem Kollegen nach Koblenz und der gemeinsamen Arbeit am Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht. Das Projekt hat ebenso einen Dänen und einen US-Amerikaner auf die Silberau geführt. „Oldies“ ergibt sich aus Arno Kaschls Jahrgang 1969.

„Ich habe nicht nach hinten geschaut.“

SAnja Schellhaas (SG Neuhäusel) nach ihrem Sieg über die Langstrecke

Schnellste Frau auf der Langstrecke ist Anja Schellhaas (SG Neuhäusel). In 33:46 Minuten gewinnt sie vor Thekla Friedrich (TuS Katzenelnbogen-Klingelbach) in 36:41 Minuten und Heike Bruchof (SG Neuhäusel) mit 39:30 Minuten. „Ich habe nicht nach hinten geschaut“, so Schellhaas. Friedrich ist mit ihrem Kilometer-Schnitt sehr zufrieden und Bruchof ist überrascht, dass die trotz gerade erst überstandener Erkältung so gut unterwegs war: „Ich war sehr angeschlagen“, sagt die 1957 geborene Läuferin.

Schellhaas und Bruchof absolvieren gleichfalls Doppelstarts. Aber über 3600 Meter glänzen drei andere Frauen. Csenge Peiker, Sarah Szardien und Sarah Schmidt (alle LG Lahn-Aar-Esterau) stehen in der weiblichen Wertung ganz oben. Die Siegerinnenzeit von 13:34 Minuten lässt aufhorchen. Die Verfolgerinnen benötigen 14:11 Minuten beziehungsweise 16:14 Minuten. Dass das Trio im Gesamteinlauf die Ränge drei bis fünf belegt hinter dem Tribärs-Duo, lässt die Leistungen noch mehr hervorstechen.

i Viele Kinder liefen auf der Silberau mit, hier die Zehn- bis Elfjährigen. Thorsten Stötzer

Ein gutes Ergebnis registrieren außerdem die Veranstalter. Bei Ellen Mesloh vom TV Bad Ems sind rund 170 Meldungen eingegangen – „wir sind zufrieden“. Vor allem der Nachwuchs, bei dem die Läufe zum Volksbank-Grandprix zählen, ist stark vertreten. So sind die Starterfelder hauptsächlich auf den Strecken von 300 bis 1800 Metern sehr voll.