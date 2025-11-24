Lauf um die Insel Silberau „Tribär“ Arnel Kananovic gelingt Doppelsieg in Bad Ems Thorsten Stötzer 24.11.2025, 13:09 Uhr

i Gleich vorneweg – Arnel Kananovic (668), hier beim Start auf die Langstrecke auf der Insel Silberau. Thorsten Stötzer

Die Organisatoren des TV Bad Ems hatten mal wieder zum traditionellen Lauf um die Insel Silberau geladen - und viele Ausdauersportler aus der Region nutzten die Gelegenheit, um kurz vor dem Wintereinbruch ihre Fitness zu demonstrieren.

An einem klaren und kalten Tag, an dem der Raureif in den schattigen Lagen nicht weichen mag, vertrauen die Schnellsten beim traditionellen Silberaulauf des TV Bad Ems trotzdem auf ihre kurzen Hosen. Bei Arnel Kananovic ist dies mit Handschuhen und einem gespannten Blick auf die Uhr verbunden, als er sich erst auf der Lang- und dann auf der Mittelstrecke dem Ziel nähert.







