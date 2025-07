Bergläufe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Einer der härtesten steigt in Oberstdorf. In Lisa-Marie Wilbois und Andreas Kientzler beteiligten sich zwei Sportler des LC 80 Bad Kreuznach am Nebelhorn-Berglauf.

Im Urlaub ausspannen kann jeder. Die sportliche Herausforderung suchen die wenigsten in ihren Ferien. Beim LC 80 Bad Kreuznach kommt es aber immer wieder vor, dass Athleten ihren Urlaub mit einem sportlichen Event verknüpfen. So auch Lisa-Marie Wilbois und Andreas Kientzler, die sich unabhängig voneinander im Urlaub den Nebelhorn-Berglauf in Oberstdorf zum Ziel gesetzt hatten. „Den härtesten Berglauf Deutschlands“ – mit diesem Slogan wirbt der Veranstalter für seinen Lauf.

Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen von fast 30 Grad Celsius startete der Lauf an der Talstation der neuen Nebelhornbahn. Eine Extraportion Motivation gab es vor dem Start für Lisa-Marie Wilbois. Sie traf auf Sabrina Mockenhaupt, eine der erfolgreichsten deutschen Langstreckenläuferinnen.

„Die Steigungen waren wirklich heftig.“

Lisa-Marie Wilbois

9,7 Kilometer und 1420 Höhenmeter mussten die zahlreichen Teilnehmer und die beiden LC-80-Sportler überwinden. „Die Steigungen waren wirklich heftig, mit wechselndem Untergrund und ständigem Wechsel zwischen Laufschritt zu Berggang“, berichtete Lisa-Marie Wilbois nach dem Lauf. Bei zu heftigen Steigungen oder zu extremen Temperaturen an der Mittelstation auszusteigen, war von Anfang an eine Option für sie gewesen. Es blieb allerdings bei einer Option, denn sowohl Lisa-Marie Wilbois als auch Kientzler erreichten das Ziel am Gipfel des Nebelhorns und benötigten für die harte Strecke weniger als zwei Stunden.

Andreas Kientzler kam mit einer Zeit von 1:57:12 Stunden als 360. von 502 männlichen Startern ins Ziel. In seiner Altersklasse M50 belegte er damit den 29. Platz. Der Gesamtsieger schaffte sogar das Kunststück, auf der anspruchsvollen Strecke unter einer Stunde zu bleiben. Als 108. von 168 Teilnehmerinnen und 15. ihrer Altersklasse W35 beendete Lisa-Marie Wilbois nach 1:58:46 Stunden „den härtesten Berglauf Deutschlands“.