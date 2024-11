145 Teilnehmer bei Crosslauf Traumergebnis bei Traumwetter in Kaisersesch Holger Teusch 05.11.2024, 14:04 Uhr

i Start zur 8,2-Kilometer-Langstrecke mit der späteren Gewinnerin Anne Meier vom PST Trier (171) sowie David Simon vom RSC Untermosel (192), der sich am Ende nur Abraham Wirtz (PST Trier/172) geschlagen geben musste. Holger Teusch

Der Crosslauf in Kaisersesch erfreute sich wieder großer Beliebtheit. 145 Läufer kamen ins Ziel - so viele wie seit 2015 nicht mehr.

Die Cochem-Zeller Crosslaufserie steuert auf ihr bestes Teilnehmerergebnis seit zehn Jahren zu. Beim zweiten der drei Wertungsläufe in Kaisersesch kamen 145 Läufer ins Ziel - so viele wie seit 2015 nicht mehr und insgesamt eines der besten Ergebnisse in der 37-jährigen Geschichte der Veranstaltungsreihe.

