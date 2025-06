„Der Volkslauf wurde nicht mehr so angenommen“, berichtet Markus Gilles, Organisator des Traillaufs des TV Jahn Eitelborn. Aus diesem Grund musste der Verein neue Wege gehen und landete so beim Traillauf. Am Samstag findet dieses Event nun bereits zum dritten Mal statt.

Etliche Höhenmeter zu meistern

Mittelpunkt der Veranstaltung wird das Augst-Stadion sein. Dort befindet sich neben dem Start auch der Zieleinlauf für die Teilnehmer. Im ersten Jahr bot der TV Eitelborn zunächst eine Kurzstrecke über 9 Kilometer und eine Mittelstrecke über 17 Kilometer an. Auf Wunsch der Teilnehmer gab es dann bei der zweiten Auflage noch eine Langstrecke über 26 Kilometer. Diese drei Formate stehen auch bei der diesjährigen Veranstaltung wieder auf dem Programm. Dabei gilt es für die Starter, je nach Strecke bis zu 690 Höhenmeter zu meistern.

Bisher kommt der Lauf gut an in der Ausdauergemeinde. So berichtet Gilles: „Wir haben immer um die 100 Teilnehmer.“ Insgesamt 20 bis 22 Helfer würden bei der Organisation mitwirken, die Fäden in der Hand hat neben Markus Gilles auch noch Ralf Kilanowski.

Voranmeldung bis Donnerstagabend

Wer selbst dabei sein möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 21 Uhr, anmelden. Nachmeldungen vor Ort sind am Samstag ab 8 Uhr gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Auch für die Kinder gibt es eine Auswahl an Läufen (400 oder 1300 Meter). Weitere Infos gibt es im Internet unter: www.tveitelborn.de

Der Zeitplan

9 Uhr: Langstrecke über 26 Kilometer/690 Höhenmeter

9.45 Uhr: Mittelstrecke über 17 Kilometer/490 Höhenmeter

10.15 Uhr: Kurzstrecke über 9 Kilometer/290 Höhenmeter

10.20 Uhr: Kinder-/Jugendlauf über 1.300 Meter/30 Höhenmeter

10.30 Uhr: Bambinilauf über 400 Meter