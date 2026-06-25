Der Traillauf des TV Jahn Eitelborn ist für die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis. Doch wie aufwendig ist eigentlich die Organisation dieses sportlichen Kraftakts? Ein Blick hinter die Kulissen der vierten Auflage des Events in der Augst.
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Drei Strecken von 9, 17 und 16 Kilometern für die Erwachsenen, dazu zwei Kinderläufer für Bambini, Schüler und Jugend: Das alles an einem Morgen unter einen Hut zu bringen, ist Arbeit. Verdammt viel Arbeit, wenn man es ganz genau nimmt. Doch was steckt eigentlich dahinter, wenn der TV Jahn Eitelborn seinen Traillauf ausrichtet, der nun zum vierten Mal über die Bühne gegangen ist, nachdem der Verein zuvor 50 klassische Volksläufe „Rund um die ...