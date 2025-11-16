Tragischer Zwischenfall beim Südsauerlandlauf in Wenden

Ein schlimmer Unglückslauf überschattete den letzten Lauf in der Wertung zum Ausdauer-Cup 2025. Unmittelbar nach Ende des Laufs sagte die gastgebende SG Wenden die geplante Abschlussfeier ab. Nun sind die Hintergründe bekannt.
Lesezeit 1 Minute
Wenden. Bei der 49. Auflage des Südsauerlandlaufs der SG Wenden, zugleich der letzte Lauf in der Wertung zum Ausdauer-Cup 2025, ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Im Hauptlauf über 10 Kilometer ist ein 58-jähriger Läufer nach einem medizinischen Notfall auf der Strecke zusammengebrochen.