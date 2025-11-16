Unglücksfall im Hauptlauf Tragischer Zwischenfall beim Südsauerlandlauf in Wenden Frank Steinseifer 16.11.2025, 21:04 Uhr

Ein schlimmer Unglückslauf überschattete den letzten Lauf in der Wertung zum Ausdauer-Cup 2025. Unmittelbar nach Ende des Laufs sagte die gastgebende SG Wenden die geplante Abschlussfeier ab. Nun sind die Hintergründe bekannt.

Wenden. Bei der 49. Auflage des Südsauerlandlaufs der SG Wenden, zugleich der letzte Lauf in der Wertung zum Ausdauer-Cup 2025, ist es am Samstagnachmittag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Im Hauptlauf über 10 Kilometer ist ein 58-jähriger Läufer nach einem medizinischen Notfall auf der Strecke zusammengebrochen.







