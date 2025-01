Rekord beim Münz-Silvesterlauf Tobias Fischer läuft in Montabaur in neue Sphären René Weiss 02.01.2025, 11:33 Uhr

i Ein Läufer-Lindwurm, der scheinbar nicht enden wollte, schlängelte sich über die Strecke. Über 1200 Meldungen lagen vor. René Weiss

Der Zehn-Kilometer-Sieger aus Mainz pulverisiert Manuel Schräders Rekord beim Münz-Silvesterlauf in Montabaur. Eine weitere beeindruckende Zahl: Erstmals gab es über 2000 Anmeldungen.

Ein neuer Name steht in der Siegerliste des Münz-Silvesterlaufs: Tobias Fischer vom Last Resort Mountain Team hat bei der 25. Auflage die Königsdisziplin in Montabaur über die Zehn-Kilometer-Distanz für sich entschieden und somit bei der Siegerehrung für ein seltenes Bild gesorgt.

