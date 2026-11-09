140 Meldungen in Bad Ems Tim Waldstädt steigert beim Silberau-Lauf Zeit und Rang Thorsten Stötzer 09.11.2026, 05:00 Uhr

i Tim Waldstädt auf dem Weg zum Sieg über die Langstrecke. Thorsten Stötzer

Keine Spur von Matsch an Schuh und Bein, dafür schnelle Zeiten und teils riesige Altersunterschiede auf dem Siegerpodest: Beim Silberau-Lauf des TV Bad Ems bot auch die Ausgabe im Spätherbst reichlich Geschichten.

Eine Handvoll Grade über Null und zäher Nebel im Lahntal. Diese Bedingungen sind nicht ungewöhnlich für die Spätherbstausgabe des Silberau-Laufes, veranstaltet vom TV Bad Ems. Was einige Aktive aber gerade zu vermissen, ist der Matsch. Im Ziel der Langstrecke über 7200 Meter drehen sich die Besten in kurzen Hosen und langärmeligen Trikots um sich selbst und wundern sich, dass ihre Waden völlig schmutzfrei geblieben sind auf den vier Runden. Der ...







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