Waldböckelheimer Silvesterlauf Tim Schäffling setzt Familientradition fort Tina Paare 02.01.2026, 13:11 Uhr

i Los geht's: Direkt nach dem Start der Langstrecke setzt sich Martin von Roeder (Startnummer 140) an die Spitze des Feldes beim Waldböckelheimer Silvesterlauf. Nach zehn Kilometern hat er klar die Nase vorn. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Seine Feuertaufe hat das neue Organisationsteam des TuS Waldböckelheim bestanden. Beim Silvesterlauf beschließen zahlreiche Sportler das Jahr mit schnellen Zeiten. Für Frauensiegerin Iris Walter hatte der Lauf eine besondere Bedeutung.

Martin von Roeder und Tim Schäffling sind begeisterte Läufer. Doch sie haben noch mehr gemeinsam. Spätestens seit den jüngsten Silvesterläufen. Beide wagten – wie etliche weitere Läufer – den Doppelstart: morgens Bad Kreuznach, wenige Stunden später Waldböckelheim.







