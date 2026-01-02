Tim Schäffling setzt Familientradition fort

Seine Feuertaufe hat das neue Organisationsteam des TuS Waldböckelheim bestanden. Beim Silvesterlauf beschließen zahlreiche Sportler das Jahr mit schnellen Zeiten. Für Frauensiegerin Iris Walter hatte der Lauf eine besondere Bedeutung.
Lesezeit 4 Minuten
Martin von Roeder und Tim Schäffling sind begeisterte Läufer. Doch sie haben noch mehr gemeinsam. Spätestens seit den jüngsten Silvesterläufen. Beide wagten – wie etliche weitere Läufer – den Doppelstart: morgens Bad Kreuznach, wenige Stunden später Waldböckelheim.