OIE-Nahe-Crosslauf-Serie Thomas Uebel gewinnt Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein Sascha Nicolay 10.11.2026, 13:02 Uhr

i Klaus Bauer (vorne, rotes Trikot) setzt sich beim Start des Langstreckenrennens beim Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein an die Spitze. Am Ende landete er auf Rang drei. Sandra Dolby (Mitte, in schwarz) hatte bei den Frauen die Nase vorne. Joachim Hähn

Einige Läuferinnen und Läufer weniger als im Jahr 2025 nahmen am ersten Rennen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie teil. Die, die da waren, erlebten allerdings eine perfekt organisierte Veranstaltung, die reibungslos ablief.

Die Bedingungen waren gut beim ersten Lauf der 17. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, dem Peter-Drey-Lauf, den der TV Oberstein „auf der Bein“ in Weierbach ausrichtete. „Das Wetter hat gepasst, und die Strecke war top“, sagte Björn Hahn, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TVO.







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