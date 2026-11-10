Einige Läuferinnen und Läufer weniger als im Jahr 2025 nahmen am ersten Rennen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie teil. Die, die da waren, erlebten allerdings eine perfekt organisierte Veranstaltung, die reibungslos ablief.
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Die Bedingungen waren gut beim ersten Lauf der 17. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie, dem Peter-Drey-Lauf, den der TV Oberstein „auf der Bein“ in Weierbach ausrichtete. „Das Wetter hat gepasst, und die Strecke war top“, sagte Björn Hahn, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TVO.