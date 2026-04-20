Lauf-Cup-Auftakt in Neuhäusel Thierry van Riesen landet Doppelsieg am Steinrausch Marco Rosbach 20.04.2026, 17:06 Uhr

i Startschuss zum Wäller Lauf-Cup: In Neuhäusel ging es auf der 10-Kilometer-Distanz auch um Punkte für die Gesamtwertung. Andreas Hergenhahn

Der Anfang ist gemacht: In Neuhäusel fiel der Startschuss für den Wäller Lauf-Cup. Mit einem Start über10 Kilometer gab sich Sieger Thierry van Riesen nicht zufrieden, sondern brachte sich vorher schon auf der halben Distanz auf Betriebstemperatur.

Der Wäller Lauf-Cup hat wieder Fahrt aufgenommen. Nach dem Auftakt im Rahmen des 32. Laufs am Steinrausch bei der SG Neuhäusel steht bereits am Freitagabend in Boden der zweite der insgesamt elf Termine an. Zum Modus erklärt Lauf-Cup-Macher Volker Kram, dass sechs Zieleinläufe notwendig sind, um in die Wertung zu kommen.







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