Felix Müller Elfter im Allgäu: Theresa Hahn aus Schwall die Schnellste in Montabaur
Theresa Hahn aus Schwall bei Emmelshausen hat den mittlerweile größten Silvesterlauf in Rheinland-Pfalz gewonnen. Die 25-Jährige siegte in Montabaur über die Zehn-Kilometer-Distanz.
Bei den Silvesterläufen in Montabaur, Bad Kreuznach und auch in Kempten im Allgäu haben Läufer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis im vorderen Feld mitgemischt. Die größte Leistung vollbrachte die Schwallerin Theresa Hahn mit ihrem Sieg in Montabaur.Wenn die Information, die Bernhard Münz aus Trier vorliegen hatte, stimmte, dann ist „sein“ Silvesterlauf die Nummer eins zum Jahresabschluss in Rheinland-Pfalz.