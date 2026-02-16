TVBE-Athlet gut aufgelegt: Theodor Sauerwein zeigt sich erneut als vielseitig
In starker Verfassung präsentierte sich Theodor Sauerwein vom TV Bad Ems bei den rheinland-pfälzischen Titelkämpfen im Winterwurf in Alzey. Im Hammerwurf gab’s Silber, den Diskuswurf schloss er als Sechster und den Speerwurf als Fünfter ab.
Bei den Landesmeisterschaften im Winterwurf im rheinhessischen Alzey ergatterte der für den TV Bad Ems startende Bornicher Theodor Sauerwein zum Saisonauftakt in der Altersklasse Männer im Hammerwurf die Silbermedaille.
Optimaler Auftakt im Hammerwurf
Gleich im ersten Durchgang gelang Sauerwein im nassen und rutschigen Ring ein guter Wurf, das Sportgerät landete bei 38,66 Metern, womit er sich auf Position zwei setzte. Diesen Rang ...