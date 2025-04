Am 1. Mai ist es wieder so weit: Die Läufergemeinschaft freut sich auf den Vulkanmarathon in Mendig. Nach Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr wird die Teilnehmerzahl diesmal auf 1800 begrenzt.

Der 1. Mai, bekannt als „Tag der Arbeit“, steht bei einer ganzen Menge an Sportlern mittlerweile in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Laufen. Verantwortlich dafür ist der traditionell von der LG Laacher See veranstaltete Lohners Vulkan Marathon, der Läufer aus nah und fern mit seiner einzigartigen Streckenführung rund um Mendig anlockt und nun bereits in seine 43. Auflage geht.

Niemand ist wohl so sehr mit dem Lohners Vulkan Marathon verbunden wie Klaus Jahnz. Jahnz hatte in knapp zwei Jahrzehnten als Vorsitzender der LG Laacher See großen Anteil an der äußerst positiven Entwicklung des Volkslaufes, der im Vorjahr und somit im letzten Jahr von Jahnz an der Spitze der LG mit 2145 Aktiven einen Teilnehmerrekord verbuchte.

Jahnz reicht Staffelstab mit Teilnehmerrekord an Massion weiter

Weitergereicht hat Jahnz mittlerweile den Staffelstab an Anita Massion, die gemeinsam mit Stellvertreter Michael Ringel, Frank Schäfer und Fred Wehren maßgeblich an der Planung beteiligt ist. Ganz ohne den Lohners Vulkan Marathon kann Jahnz aber immer noch nicht. So ist der ehemalige Fußballer auch in diesem Jahr beim Sponsoren- und Pressegespräch in der Firmenzentrale des Hauptsponsors mit dabei.

„Mit der einzigartigen und abwechslungsreichen Strecke in der Vulkanregion entlang blühender Rapsfelder bieten wir einen Parcours, der vor allem für die Landschaftsläufer enorm spannend ist und eine echte Nische darstellt.“

Klaus Jahnz von der LG Laacher See

Der Erfolg der Veranstaltung basiert neben der professionellen Organisation, für die weit mehr als 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt werden, auf einer guten Partnerschaft mit den Sponsoren. So halten viele lokale Firmen und Unternehmen dem Lauf seit vielen Jahren die Treue und unterstützen ihn ebenso wie die Stadt Mendig, die Verbandsgemeinde und der Kreis.

Teilnehmerzahl wird auf 1800 begrenzt

Trotz des großen Erfolges und der breiten Unterstützung hat sich die LG in diesem Jahr dazu entschlossen, die Teilnehmerzahl auf 1800 zu begrenzen. Orga-Team Mitglied Schäfer erklärt: „Das ist ein einschneidender, aber bewusster Schritt. Wir sind in der Kreissporthalle an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Uns ist wichtig, allen Teilnehmern eine bestmögliche Veranstaltung zu bieten. Schließlich ist es ein Lauf von Läufern für Läufer.“

Aufgrund der großen Beliebtheit sollten sich die Sportlerinnen und Sportler also mit der Anmeldung ranhalten. Bei Anmeldung bis zum 20. April können noch personalisierte Startnummern vergeben werden, wenn bis dahin nicht ohnehin schon alles ausgebucht ist.

Im Starterpaket sind Brot, Riegel und Getränk

Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Starterpaket mit einem Brot, einem Riegel und einem Getränk. Für den Sieger einer Klasse gibt es erneut fünf Brötchen pro Woche ein ganzes Jahr lang, für den Zweitplatzierten fünf Brötchen die Woche ein halbes Jahr lang und der Dritte erhält fünf Brötchen pro Woche für drei Monate.

Zeitplan und Anmeldung

Die 43. Auflage des Lohners Vulkanmarathons der LG Laacher See geht am 1. Mai in Mendig über die Bühne. Start und Ziel ist das Kreissportgelände. Der erste Startschuss erfolgt um 8 Uhr mit dem Marathon. Ab 9 Uhr folgen Bambini-, Kinder- und Jugendläufe von 200 bis 1000 Meter. Der Halbmarathon startet um 10.10 Uhr, um 10.30 Uhr beginnt der 10-Kilometer-Lauf. Weiter geht’s mit dem Jedermannlauf über 5 Kilometer (10.45 Uhr), den Walking-Disziplinen über 10 und 5 Kilometer (10.55 Uhr) und dem Nordic Walking, ebenfalls über 10 und 5 Kilometer (11 Uhr). Die erste Anmeldephase mit günstigen Bedingungen geht bis zum 20. April, die zweite Anmeldephase bis zum 29. April (beides online), hier spart man zumindest noch die Nachmeldegebühr – Nachmeldungen sind in diesem Jahr am Veranstaltungstag nicht mehr möglich. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es im Internet unter: www.vulkan-marathon.de.