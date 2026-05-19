Neuwieder Deichmeeting
Talent stiehlt Stargast Neugebauer die Show
Zehnkampf-Asse unter sich: Niklas Kaul (links) und Leo Neugebauer.
Zehnkampf-Asse unter sich: Niklas Kaul (links) und Leo Neugebauer.
Jörg Niebergall

Traditionell testen die Mehrkampf-Stars beim Deichmeeting in Neuwied - so auch in diesem Jahr. Allerdings gab es einen überraschenden Sieger, und der hieß nicht etwa Leo Neugebauer. 

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Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer war unbestritten der Stargast beim Neuwieder Deichmeeting, dem ersten Formtest der Saison mit Konkurrenz und Publikum für die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer. Der Sonnyboy aus Texas, 25 Jahre jung und mit einer Bestleistung von 8961 Punkten, machte zwar die meisten Selfies und schrieb die meisten Autogramme für junge und ältere Fans.

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