Bei den 33. Nationalen Pfingst-Mehrkämpfen in Limburgerhof hat Karoline Reidenbach aus Mittelreidenbach, die für LAV Stadtwerke Tübingen an den Start geht, im Siebenkampf in der Frauenklasse teilgenommen, obwohl sie noch der Altersklasse U23 angehört. Dabei siegte sie mit persönlicher Bestleistung und einer Gesamtpunktzahl von 5267 souverän.

Damit schaffte sie die B-Qualifikation (liegt bei 4700 Punkten) für die Mehrkampf-DM in Dresden. Die A-Qualifikation (liegt bei 5400 Zählern) hat sie dabei nur ganz knapp verfehlt. Ihre starken 14,45 Sekunden über die 100-Meter-Hürden bedeuten zudem das Ticket in dieser Disziplin für die U23-DM in Ulm. Im Einzelnen lieferte sie in Limburgerhof folgende Ergebnisse ab: 14,45 Sekunden über 100 Meter Hürden (PB), 1,66 Meter im Hochsprung (PB), 200 Meter in 25,78 Sekunden (PB) , Kugel mit 11,88 Metern, Weitsprung 5,79 Meter (PB), Speerwurf 37,50 Meter und 800 Meter in 2:31,83 Minuten.