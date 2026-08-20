Nach Unwetter im Westerwald Sturmschäden zu groß: Lauf in Zehnhausen abgesagt Marco Rosbach 20.08.2026, 14:37 Uhr

i Ob am Freitagabend der Startschuss zur elften Auflage des Jedermannlaufs in Zehnhausen fallen kann, war am Donnerstagmorgen noch nicht abzusehen. Gegen Mittag folgte dann die Absage. Marco Rosbach

Es ging rasend schnell am Mittwochabend. Binnen Sekunden wurde vielerorts im südlichen Westerwald aus Wind ein heftiger Sturm. Die Schäden sind teils immens und auch am Morgen danach noch nicht abzusehen. Erste Veranstaltungen wurden abgesagt.

Nach Stationen in Neuhäusel, Boden, Windhagen, Niederelbert, Winden und Waldbreitbach sollte der Wäller Lauf-Cup (WLC) am Freitagabend in Zehnhausen in die siebte Runde gehen. Doch ob die Teilnehmer des Jedermannlaufs dort wie geplant auf die Strecke geschickt werden können, war nach dem Unwetter, das am Mittwochabend über weite Teile des südlichen Westerwalds gezogen ist und vielerorts eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, mehr als ...







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