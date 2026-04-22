Die Strecken sind vergleichsweise kurz, haben es aber in sich. Beim traditionellen Laufevent der LG Alsbach kamen auch diesmal die Freunde des Crosslaufs auf ihre Kosten. Das vergleichsweise neue Konzept kommt an.
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Beim 33. Laufevent in Alsbach, das wie in den vergangenen Jahren seinen Schwerpunkt auf dem Crosslauf hatte, strahlte nicht nur die Sonne. Auch Organisatoren und Teilnehmer waren happy. „Bei tollem Laufwetter waren mehr Teilnehmer als im Vorjahr am Start“, bilanzierte Ralf Scheyer von der ausrichtenden LG Alsbach.