Alsbacher Konzept kommt gut an
Strohballen und knackige Anstiege statt langer Strecken
Den Nachwuchs eine schöne Laufveranstaltung zu bieten, liegt den Machern des Kids-Cross-Cups in Alsbach besonders am Herzen.
Den Nachwuchs eine schöne Laufveranstaltung zu bieten, liegt den Machern des Kids-Cross-Cups in Alsbach besonders am Herzen.
Scheyer, LG Alsbach

Die Strecken sind vergleichsweise kurz, haben es aber in sich. Beim traditionellen Laufevent der LG Alsbach kamen auch diesmal die Freunde des Crosslaufs auf ihre Kosten. Das vergleichsweise neue Konzept kommt an.

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Beim 33. Laufevent in Alsbach, das wie in den vergangenen Jahren seinen Schwerpunkt auf dem Crosslauf hatte, strahlte nicht nur die Sonne. Auch Organisatoren und Teilnehmer waren happy. „Bei tollem Laufwetter waren mehr Teilnehmer als im Vorjahr am Start“, bilanzierte Ralf Scheyer von der ausrichtenden LG Alsbach.

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