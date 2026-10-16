Viele Kreisläufer unterwegs Stefan Wurdel rockt den Marathon in Metz Olaf Paare 16.10.2026, 13:11 Uhr

i Symbolbild picture alliance/dpa/Sven Hoppe/Symbolfoto. picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der Marathon löst eine große Faszination aus. Viele Veranstaltungen sind restlos ausgebucht. Auch einige Läufer aus dem Kreis Bad Kreuznach wagten sich auf die gut 42 Kilometer. Ein Soonwaldkeiler war der Schnellste.

Die Zeit der Herbst-Marathonläufe ist angebrochen. Auch Leichtathleten aus dem Kreis Bad Kreuznach brannten schnelle Zeiten auf den Asphalt.Eine ausgezeichnete Leistung gelang Stefan Wurdel von den Soonwaldkeilern. Der Bad Sobernheimer ging neue Wege und startete beim Marathon im französischen Metz.







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