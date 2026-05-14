38. Mailauf in Boppard Start-Ziel-Triumph für Andreas Keil-Forneck Joachim Jörg 14.05.2026, 11:36 Uhr

i Auf der Überholspur: Andreas Keil-Forneck (Nummer 3) vom LC Euskirchen gewann den 38. Bopparder Mailauf. Für die 5000 Meter benötigte er 15:23 Minuten. Mark Dieler

Mehr als 1000 Läufer und mehr als 1000 Zuschauer haben den Mailauf in Boppard erneut zu einem herausragenden Laufevent am Rhein gemacht. Bei der 38. Auflage siegten zwei „altbekannte“ Gewinner mit Andreas Keil-Forneck und Pauline Solbach.

Die schnelle Laufkundschaft beim 38. sebamed Mailauf in Boppard hatte mit dem Vorjahr nominell gleichgezogen: Rund 1200 Sportler stellten sich bei kühlem und regnerischem Eisheiligen-Wetter ausdauernd dem neuen kompakteren Streckenprofil mit dem traditionellen Start- und Zielbereich an der Katholischen Pfarrkirche Sankt Severus am Marktplatz und durchquerten die Kulissen der alten Römerstadt im oberen Mittelrheintal – sozusagen eine Art von ...







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