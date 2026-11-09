154 Läufer kamen beim Crosslauf des TuS Kaisersesch ins Ziel. Der dritte Wertungslauf zur Cochem-Zeller Crosslaufserie mischte die Wertung auf der Frauen-Langstrecke noch einmal durcheinander.
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Die Cochem-Zeller Crosslaufserie hat bei ihrer 39. Auflage weiter den Teilnehmerrekord im Visier. 154 Läufer kamen beim vom TuS Kaisersesch ausgerichteten dritten Wertungslauf ins Ziel, so viele wie seit elf Jahren nicht mehr. In der Statistik der COC-Crosslaufserie fehlen vor dem Finale am 6.