COC-Crosslaufserie Start-Stopp-Ziel-Sieg für Tim Fuhrmann in Kaisersesch Holger Teusch 09.11.2026, 13:59 Uhr

i Insgesamt 154 Läufer kamen beim Crosslauf des TuS Kaisersesch ins Ziel. Tim Fuhrmann (blaues Shirt) vom TV Cochem setzte sich auf der Mittelstrecke durch. Holger Teusch

154 Läufer kamen beim Crosslauf des TuS Kaisersesch ins Ziel. Der dritte Wertungslauf zur Cochem-Zeller Crosslaufserie mischte die Wertung auf der Frauen-Langstrecke noch einmal durcheinander.

Die Cochem-Zeller Crosslaufserie hat bei ihrer 39. Auflage weiter den Teilnehmerrekord im Visier. 154 Läufer kamen beim vom TuS Kaisersesch ausgerichteten dritten Wertungslauf ins Ziel, so viele wie seit elf Jahren nicht mehr. In der Statistik der COC-Crosslaufserie fehlen vor dem Finale am 6.







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