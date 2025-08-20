Zwei Vizemeisterschaften holten sich die Mehrkämpferinnen des LAZ Birkenfeld bei den Verbandsmeisterschaften in Konz. Lene Schmidt (U18) startete nach langer Pause im Sieben- und Vierkampf. Trotz einer Oberschenkelverletzung, die sie sich beim Aufwärmen zum Hürdenlauf zuzog, beendete die Athletin den ersten Tag als Vizemeisterin im Vierkampf und stellte einen Kreisrekord auf. Mit 2737 Punkten löste sie die bisherige Rekordhalterin Mia Schmitz ab. Obwohl sich die Verletzung als hartnäckiger erwies als gedacht, kämpfte sie sich an Tag zwei bravourös durch die ersten beiden Disziplinen des Siebenkampfes, konnte zum abschließenden 800-Meter-Lauf aber nicht mehr antreten.

Teamkameradin Cleo Swenne erreichte im Vierkampf der W15 mit 1836 Punkten Rang zwei. Sie glänzte im Hochsprung mit 1,40 Metern und über die 100 Meter (13,28 Sekunden). Milena Heß (W13) komplettierte das gute Abschneiden zweimal mit Platz 20. Im Dreikampf kam sie auf 1100 Punkte, im Vierkampf auf 1406 Zähler.