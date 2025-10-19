39. Löwenlauf in Hachenburg Stargast knickt um und verpasst Uralt-Streckenrekord 19.10.2025, 16:08 Uhr

i Schon auf den ersten Metern setzte sich Adi Uya vom Rest des Feldes ab und feierte einen überlegenen Sieg im Halbmarathon. Der Traum vom Streckenrekord platzte aber früh für den schnellen Mann aus Limburg. Marco Rosbach

Ein Spitzenläufer, der umknickt, eine Siegerin, die sich von der anspruchsvollen Strecke überraschen lässt, oder ein Duo, das seine Titel verteidigt: Dem Hachenburger Löwenlauf gehen nicht die Geschichten aus. Das bestätigte die 39. Auflage.

Die Nachricht, dass der Uralt-Streckenrekord im Halbmarathon wackeln und bestenfalls fallen soll, macht schon lange vor dem Startschuss die Runde. „Das wird schwer, ich bin gespannt“, sagt Hans-Jörg Sievers, Mann der ersten Stunde beim Hachenburger Löwenlauf und wie in den vergangenen Jahren helfende Hand im Getränkepavillon vor der Rundsporthalle.







