Ein Spitzenläufer, der umknickt, eine Siegerin, die sich von der anspruchsvollen Strecke überraschen lässt, oder ein Duo, das seine Titel verteidigt: Dem Hachenburger Löwenlauf gehen nicht die Geschichten aus. Das bestätigte die 39. Auflage.
Die Nachricht, dass der Uralt-Streckenrekord im Halbmarathon wackeln und bestenfalls fallen soll, macht schon lange vor dem Startschuss die Runde. „Das wird schwer, ich bin gespannt“, sagt Hans-Jörg Sievers, Mann der ersten Stunde beim Hachenburger Löwenlauf und wie in den vergangenen Jahren helfende Hand im Getränkepavillon vor der Rundsporthalle.