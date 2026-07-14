DM-Norm verpasst Sprintstaffel mit drei Lauffreunde-Frauen holt Titel Olaf Paare 14.07.2026, 10:54 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Die schnellste Sprintstaffel der Altersklasse W35 im südwestdeutschen Raum kommt aus Bad Kreuznach und Alzey. Das Team holte sich in Bad Ems den Titel.

Drei Frauen der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach waren Teil der StG Alzey/Kirn/Bad Kreuznach, die sich bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Masters-Leichtathleten in Bad Ems die Goldmedaille über 4 x 100 Meter sicherte.Für Jana Eisenbrandt, die Vorsitzende der Lauffreunde, Franzi Bach, Andrea Ketzer und Karin Schicklinski vom TV Alzey wurden 63,18 Sekunden gestoppt.







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