Die schnellste Sprintstaffel der Altersklasse W35 im südwestdeutschen Raum kommt aus Bad Kreuznach und Alzey. Das Team holte sich in Bad Ems den Titel.
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Drei Frauen der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach waren Teil der StG Alzey/Kirn/Bad Kreuznach, die sich bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Masters-Leichtathleten in Bad Ems die Goldmedaille über 4 x 100 Meter sicherte.Für Jana Eisenbrandt, die Vorsitzende der Lauffreunde, Franzi Bach, Andrea Ketzer und Karin Schicklinski vom TV Alzey wurden 63,18 Sekunden gestoppt.