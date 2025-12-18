„Sportverein ist die erste Anlaufstation vor Ort“

Beim Klottener Triathlonverein RSC Untermosel läuft es rund, die Mitgliederzahlen sind klar gestiegen. Trainer Andreas Würtz spricht über die wichtige Arbeit, die ein Sportverein leisten kann.
Andreas Würtz arbeitet seit einiger Zeit als Lauf- und Schwimmtrainer beim Klottener Triathlonverein RSC Untermosel. Bemerkbar macht sich das nicht nur in den zuletzt gezeigten sportlichen Leistungen, sondern offensichtlich spiegelt es sich auch in den stark gestiegenen Mitgliederzahlen wider.