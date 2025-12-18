Andreas Würtz im Interview „Sportverein ist die erste Anlaufstation vor Ort“ Alfons Benz 18.12.2025, 10:54 Uhr

i Trainer Andreas Würtz (Mitte) vom RSC Untermosel im Gespräch mit seinen Schützlingen – hier mit Paul Kahlin (blaues Shirt), der laut Würtz im nächsten Jahr „gerne die Triathlonszene aufmischen“ würde. Alfons Benz

Beim Klottener Triathlonverein RSC Untermosel läuft es rund, die Mitgliederzahlen sind klar gestiegen. Trainer Andreas Würtz spricht über die wichtige Arbeit, die ein Sportverein leisten kann.

Andreas Würtz arbeitet seit einiger Zeit als Lauf- und Schwimmtrainer beim Klottener Triathlonverein RSC Untermosel. Bemerkbar macht sich das nicht nur in den zuletzt gezeigten sportlichen Leistungen, sondern offensichtlich spiegelt es sich auch in den stark gestiegenen Mitgliederzahlen wider.







