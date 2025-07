Die Sprinter der LG Rhein-Wied haben bei der süddeutschen Meisterschaft in St. Wendel abgeliefert und Spitzenplätze belegt. Mit zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze waren vier von sechs Rhein-Wied-Medaillen den Spezialisten für die kurzen Strecken zuzuschreiben.

Nur ein Münchener ist schneller

Bei den Männern lag Pascal Kirstges nach drei Runden über 100 Meter vom Vor- über den Zwischen- hin zum Finallauf nur hinter dem Münchener Fabian Olbert. Mit viel Rückenwind-Unterstützung erreichte Kirstges 10,49 Sekunden. Dass diese Zeit eine Hundertstelsekunde schneller war als sein Hausrekord, spielte aufgrund von 2,9 Metern pro Sekunde Wind aber keine Rolle für die Bestenlisten (bis zu 2,0 erlaubt).

Jessica Roos zählt seit Jahren zu den zuverlässigen Kandidaten für Top-Platzierungen der LG Rhein-Wied. Aber in dieser Saison ist sie besonders gut drauf. Das bestätigte Roos im Saarland ein weiteres Mal mit dem bedeutenden Titel und einer bei Windstille herausgelaufenen persönlichen Bestzeit von 11,45 Sekunden. Trotz der hohen Temperaturen schonte sich Roos nicht. Platz vier über 200 Meter und als Mitglied der 4x100-Meter-Staffel, die ebenfalls zu Gold lief, wurden es rundum gelungene Tage. Celina Medinger, Carolina Menrath und Leonie Kupser zählten ebenfalls zum schnellen Quartett, das mit 46,26 Sekunden gemessen wurde.

Müller bestätigt erneut B-Norm für DM

Viktoria Müller bestätigte mit 13,80 Sekunden im Hürdensprint erneut die DM-B-Norm. Diese Saisonbestleistung verhalf ihr zur Bronzemedaille. Begleitung im A-Finale hatte sie durch Celina Medinger, die als Siebte ankam (14,32 Sekunden) und im Vorlauf ihre persönliche Bestleistung auf 14,02 Sekunden gedrückt hatte. Selten gelaufen, bei den süddeutschen Meisterschaften aber im Programm sind die 3x800 Meter. Susanne Paprotta, Laura Köhler und die 1500-Meter-Vierte (4:35,88 Minuten) Radha Fiedler vertraten hier die LG und gewannen in 7:15,28 Minuten Bronze.

Beim U18-Nachwuchs belegten die Rhein-Wieder in großen Starterfeldern gegen Top-Konkurrenz viele gute Positionen, mit einer Medaille dekoriert wurde jedoch nur Amelie Schmitt. Sie stieß die Kugel im fünften Versuch auf persönliche Bestweite von 13,82 Meter und verbesserte sich somit vom vierten auf den dritten Platz, den sie bis zum Ende verteidigte. Bei einer Veranstaltung wie den süddeutschen Meisterschaften sind angesichts der Leistungsdichte bei Weitem nicht nur die Medaillen hoch anzusiedeln.

Gute Platzierungen hinter dem Podium

Auch die Ränge hinter dem Podium verdienen viel Anerkennung. Davon gab es für die LG Rhein-Wied im Laufbereich einige zum Beispiel durch Finn-Justus Dörrenberg (Fünfter über 400 Meter mit 49,02 Sekunden), Leonie Kupser (Fünfte über 200 Meter in 24,71 Sekunden), die männliche 4x100-Meter-Staffel mit Samuel Plenert-Fabing, Maximilian Überhofen, Samuel Lehnart und Noah Seibel (Vierte in 44,45 Sekunden), Lena Eichhorn nach einem knappen Einlauf im 800-Meter-Endspurt der weiblichen U18 (Fünfte in 2:15,54 Minuten), Lotta Götz mit persönlicher Bestleistung über 400 Meter Hürden (64,11 Sekunden) der weiblichen U18 (Platz vier), Lina Schmidt (Fünfte über 100 Meter Hürden in 14,78 Sekunden nach 14,56 Sekunden im Vorlauf) und die Staffel mit Lotta Meuter, Johanna Karst, Lina Schmidt und Lotta Götz (Sechster in Saisonbestzeit von 48,92 Sekunden). Eichhorn (8. in 58,56 Sekunden) und Götz (9. 58,79 Sekunden) brachten über 400 Meter noch gute Platzierungen nach Hause. Das B-Finale über 110 Meter Hürden der männlichen Jugend U18 gewann Samuel Lehnart.

In den technischen Disziplinen konnte sich Maximilian Römer mit 1,85 Meter im Hochsprung (Sechster) genauso sehen lassen wie die U18-Mädels Lotta Meuter (Weitsprung-Siebte mit 5,39 Metern), Amelie Schmitt, die zusätzlich zu Kugelstoß-Bronze im Diskuswurf mit Saisonbestleistung (35,14 Metern) Sechste wurde und Eva-Fabienne Stein mit ihrem fünften Platz im Speerwurf mit 40,48 Metern (Saisonbestleistung).

Erfolge kurz vor den Ferien

Großen Anklang fand das „Ab in die Ferien“-Sportfest der LG Rhein-Wied im Koblenzer Stadion Oberwerth, ein Dreikampf für die Altersklasse U12, ergänzt durch U14-Staffeln und einen Hürdensprint, den Viktoria Müller gewann. In den beiden Serien lief sie auch als Vorbereitung auf die süddeutschen Meisterschaften konstant mittlere 14er-Zeiten von 14,42 und 14,43 Sekunden. Deutlich verbesserten sich die 4x75-Meter-Staffeln der LG sowohl bei den Jungen als auch den Mädchen. Malte Steiger, Mateo Tavano, Felix Trapp und Julian von Eyß wurden mit 40,30 und 40,29 Sekunden gestoppt. In der Verbandsbestenliste stehen sie seitdem auf Rang zwei. Fanni Schrod, Clara Sophie Keller, Mia Hartmann und Charlotte Überhofen sprinteten mit 40,76 Sekunden in der ersten Serie an die Bestenlisten-Spitze. In den Dreikämpfen dominierten die Rhein-Wieder in der M11 und der W10 mit einem Sechsfach- beziehungsweise einem Fünffachsieg. An der Spitze behaupteten sich Levi Budack (987 Punkte) und Karla Bach (1158).