Beim Meeting in Dortmund gingen drei Leichtahleten der LG Rhein-Wied in vier Disziplinen an den Start und erreichten durch die Bank bemerkenswerter Klassensiege: Finn-Justus Dörrenberg über 400 Meter (48,82 Sekunden), Paul Jacobi im Stabhochsprung (4,06 Meter) und U18-Sprinterin Jule Babel über 200 (28,83 Sekunden) sowie 100 Meter (14,08 Sekunden). Jacobi schloss das Stabhochspring-Meeting im südwestfälischen Kreuztal noch einmal mit vier Zentimetern mehr (4,10 Meter) auf Rang eins ab.

Beim internationalen Meeting in Wetzlar bestätigte Sophia Junk ihre tolle Verfassung. Nach ihrer persönlichen Bestleistung über 200-Meter bei der Team-Europameisterschaft standen diesmal 22,73 Sekunden zubuche – Junks bislang zweitbeste in einem Wettkampf erzielte Zeit. Über 100 Meter stellte die Olympia-Dritte mit der Staffel bei minimalem Gegenwind (0,1 Meter pro Sekunde) ihren Hausrekord von 11,21 Sekunden ein, verzichtete nach dieser Leistung im Vorlaufl aber auf die Teilnahme am Finale. Jessica Roos belegte im B-Finale mit 11,76 Sekunden den zweiten Rang. In Köln mischten Lennert Kolberg (11,11 Sekunden) und Reiko van Wees (11,15) nach zehn Vorläufen und großer Auslese ebenfalls im B-Finale mit. Carolina Menrath wurde über 400-Meter Fünfte in 58,05 Sekunden.

In stark besetzten internationalen Feldern behaupteten sich Pascal Kirstges und Jessica Roos im niederländischen Eindhoven auf den kurzen Strecken. Kirstges wurde 100-Meter-Zweiter (10,56 Sekunden), Roos gewann die 200 Meter (23,80 Sekunden) und musste im 100-Meter-Lauf (11,67 Sekunden) nur einer Gegnerin den Vortritt lassen. Für Radha Fiedler stand beim Sportfest im belgischen Heusden-Zolder (Provinz Limburg) eine 1500-Meter-Zeit von 4:46,39 Minuten, Viktoria Müller kam über 100 Meter Hürden im unterfränkischen Hösbach nach 14,57 Sekunden im Ziel an.