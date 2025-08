133 deutsche Meistertitel wurden am Wochenende bei den „Finals“ in Dresden vergeben. Einer davon ging in die heimische Region. Denn Sophia Junk hat sich ihren Traum erfüllt. Bei der Leichtathletik-DM gewann die Sprinterin der LG Rhein-Wied zwei Medaillen. Silber über 100 und der Meistertitel über 200 Meter ließen die 26-Jährige strahlen.

„Der Titel bedeutet mir alles. Er wird immer eine besondere Stelle in meinem Herzen behalten. Die harte Arbeit in den vergangenen Jahren hat sich ausgezahlt“, freute sich die Favoritin nach einer der letzten Entscheidungen des Wochenendes im Rahmen der „Finals 2025“.

Junk war als deutsche Jahresschnellste über die halbe Stadionrunde nach Dresden gereist und qualifizierte sich im Halbfinale mit der drittschnellsten Zeit (23,07 Sekunden) hinter Gina Lückenkemper (22,94) und Jessica-Bianca Wessolly (23,04) für den Endlauf. Hier erwischte die Rhein-Wiederin eine gute Beschleunigungsphase und lag ausgangs der Kurve schon deutlich in Führung.

Zeit spielt für Junk keine Rolle, nur der Titel

Diese Position ließ sie sich, auch wenn die Sindelfingerin Wessolly im Schlussspurt noch einmal aufschloss, nicht mehr nehmen. Mit einem überglücklichen Lachen auf dem Gesicht überquerte Junk nach 22,82 Sekunden die Ziellinie. „Während des Rennens habe ich schon gemerkt, dass ich ziemlich sicher vorne liege. Ich hätte die Kurve schneller angehen können, aber jetzt zählt für mich wirklich nur der Titel“, spielte die Zeit für Junk diesmal nur eine untergeordnete Rolle.

Gina Lückenkemper hatte auf aufgrund der hohen Belastung auf das Finale verzichtet, am Tag zuvor aber 100-Meter-Gold vor Junk gewonnen. Die Siegerzeit der Wahl-Berlinerin betrug 11,17 Sekunden, Junk lief 11,33 Sekunden. „Ich habe schon mit den Medaillen geliebäugelt. Aber wenn man mal in die Meldeliste schaut, das sind alles Top-Namen und so eine starke Konkurrenz. Ich habe mich gut gefühlt. In einem starken Feld als Vizemeisterin rauszugehen, freut mich natürlich. Ich bin über Monate hinweg gesund geblieben. Das ist so wichtig“, sagte Junk, die mit ihren Erfolgen sehr gute Argumente für eine Staffelnominierung bei der Weltmeisterschaft in Tokio sammelte.

i Smilla Kolbe (rechts) gewann den DM-Titel vor Majtie Kolberg (Zweite von rechts) von der LG Kreis Ahrweiler und Lucia Sturm vom TSV Moselfeuer Lehmen. IMAGO/Chai von der Laage. IMAGO/Chai v.d. Laage

Gleich zwei Medaillen gewannen rheinländische Mittelstreckenläuferinnen in der 800-Meter-Konkurrenz. Hinter der Jahresschnellsten Smilla Kolbe, die für Eintracht Frankfurt startet und in den USA studiert, sicherten sich Majtie Kolberg (2:03,33 Minuten) von der LG Kreis Ahrweiler und Lucia Sturm vom TSV Moselfeuer Lehmen (2:03,81) Silber und Bronze.

„Ich bin auch mit dem zweiten Platz gerade ganz zufrieden. Smilla ist so stark diese Saison, heute hat einfach die Bessere gewonnen.“

Majtie Kolberg

Beide hatten schon vor einem Jahr in Braunschweig die Ränge zwei und drei belegt, damals hinter der inzwischen in den Leichtathletik-Ruhestand getretenen Christina Hering. Kolberg sagte trotz Titelambitionen zu Silber: „Ich bin auch mit dem zweiten Platz gerade ganz zufrieden. Smilla ist so stark diese Saison. Ich bin kein Fan davon, das Rennen bis zum Ende zu analysieren, heute hat einfach die Bessere gewonnen.“

Am Ende lagen zwischen Titelträgerin Kolbe (2:02,57 Minuten) und Lucia Sturm 1,24 Sekunden. „Es ist schwierig zu sagen, ob ich jetzt zufrieden bin. Wenn man hier startet, will man auch gewinnen. Ich bin schon enttäuscht, weil es sich bis 600 Metern gut angefühlt hat. Ich wollte mich einfach auch ranhängen und am Ende noch einmal alles geben. Es hat aber nicht gereicht“, schilderte Sturm.