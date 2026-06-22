Die Hitze erwies sich als große Herausforderung bei der 10. Auflage des Hunsrück-Trails. Doch der TuS Mörschied hatte stille, Jahrhunderte alte Helfer. Und so gab es einen Rekord und tolle sportliche Leistungen.
Lesezeit 4 Minuten
Beim TuS Mörschied ist der Zusammenhalt einfach groß. Das zeigte sich auch bei der zehnten Auflage des Hunsrück-Trails. Nicht nur, dass – wie immer – genügend Helferinnen und Helfer die erstklassige Organisation und den perfekten Ablauf garantierten, auch bei den Läufen selbst war der TuS Mörschied unübersehbar – die Fußballer sorgten dafür.