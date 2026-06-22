Hunsrück-Trail mit Rekord Sonderlob für Heinz Hofmann, Flo Galle und die Bäume Sascha Nicolay 22.06.2026, 13:57 Uhr

i Lennart Schwarz vom TuS Mörschied setzte sich gleich nach dem Start an die Spitze des Feldes des 25-Kilometer-Trails. Am Ende wurde er großartiger Vierter. Der Mann in gelb, Dominik Welzel, war eine Klasse für sich und siegte in weniger als zwei Stunden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Hitze erwies sich als große Herausforderung bei der 10. Auflage des Hunsrück-Trails. Doch der TuS Mörschied hatte stille, Jahrhunderte alte Helfer. Und so gab es einen Rekord und tolle sportliche Leistungen.

Beim TuS Mörschied ist der Zusammenhalt einfach groß. Das zeigte sich auch bei der zehnten Auflage des Hunsrück-Trails. Nicht nur, dass – wie immer – genügend Helferinnen und Helfer die erstklassige Organisation und den perfekten Ablauf garantierten, auch bei den Läufen selbst war der TuS Mörschied unübersehbar – die Fußballer sorgten dafür.







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