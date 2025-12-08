46. Crosslauf in Alflen So matschig wie seit 20 Jahren nicht mehr Holger Teusch 08.12.2025, 12:54 Uhr

i Direkt mit dem Startschuss übernahm Jan Gilles von der DJK Kelberg (gelbes Shirt) im Mittelstreckenrennen des 46. Nikolalaus-Crosslaufs des SV Schwarz-Weiß Alflen die Führung und sicherte sich trotz einer Spurt-Niederlage gegen den Dauner Ingo Warken sio den Gesamtsieg in der COC-Serie vor Daniel Schümmer vom TuS Kaisersesch (dahinter). Holger Teusch

Bei ungemütlichem Schmuddelwetter sind wie vor einem Jahr 97 Läufer beim 46. Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen ins Ziel gekommen. Die Deutsche Marathon-Mannschaftsmeisterin Michelle Trumm gewann auf der Mittel- und Langstrecke.

Den Kampf um die entscheidenden Sekunden in der Cochem-Zeller Crosslaufserie hat Jan Gilles gewonnen. Der Läufer der DJK Kelberg setzte sich gegen Daniel Schümmer vom TuS Kaisersesch durch und entschied damit die Mittelstrecken-Gesamtwertung der Veranstaltungsreihe für sich.







