So matschig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Bei ungemütlichem Schmuddelwetter sind wie vor einem Jahr 97 Läufer beim 46. Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen ins Ziel gekommen. Die Deutsche Marathon-Mannschaftsmeisterin Michelle Trumm gewann auf der Mittel- und Langstrecke.
Den Kampf um die entscheidenden Sekunden in der Cochem-Zeller Crosslaufserie hat Jan Gilles gewonnen. Der Läufer der DJK Kelberg setzte sich gegen Daniel Schümmer vom TuS Kaisersesch durch und entschied damit die Mittelstrecken-Gesamtwertung der Veranstaltungsreihe für sich.