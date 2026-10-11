Finale im 16. Wäller Lauf-Cup So ist der Stand vor dem 40. Hachenburger Löwenlauf Marco Rosbach 11.10.2026, 12:53 Uhr

i Hat Arnel Kananovic (Tribärs SV Niederelbert) am Ende im Wäller Lauf-Cup die Nase vorn? Auch vor einem Jahr war er beim Hachenburger Löwenlauf dabei (Startnummer 273). Marco Rosbach

Der Wäller Lauf-Cup hat sich über eineinhalb Jahrzehnte fest etabliert im Sportkalender des Westerwalds. Bei der 16. Auflage steht jetzt die Entscheidung an. Gibt es beim Löwenlauf, dem Klassiker in Hachenburg, noch Verschiebungen? So ist der Stand.

Bei der 40. Auflage des Hachenburger Löwenlaufs geht am Samstag, 17. Oktober, die 16. Auflage des Wäller Lauf-Cups (WLC) zu Ende. Wie Organisator Volker Kram vor dem Finale mitteilt, kommen 42 Teilnehmer sicher in die WLC-Abschlusswertung. Neun weitere Teilnehmer würden hinzukommen, wenn sie in Hachenburg die 10,5-Kilometer-Strecke absolvieren.







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