Unwetter, Sturm und die Folgen So geht es nach dem Ausfall im Wäller Lauf-Cup weiter Marco Rosbach 02.09.2026, 12:04 Uhr

i Mit dem Bahnhofslauf in Wallmerod meldet sich der 16. Wäller Lauf-Cup am Sonntagmorgen aus seiner kurzen Zwangspause zurück. René Weiss

Als vor zwei Wochen ein heftiges Unwetter über den Westerwald zog und teilweise eine Spur der Verwüstung hinterließ, musste auch der Volkslauf in Zehnhausen abgesagt werden. So wirkt sich der Ausfall auf den Wäller Lauf-Cup aus und so geht es weiter.

Von elf Läufen, die den Wäller Lauf-Cup (WLC) auch in diesem Jahr bilden sollten, bleiben nur zehn. Der Grund: Der nach dem Unwetter in Teilen des Westerwalds abgesagte Jedermannlauf in Zehnhausen wird nicht nachgeholt. „Das Orga-Team hat getagt – und es wird keinen Ersatzlauf geben in Zehnhausen“, bestätigt Volker Kram, bei dem die Fäden für die populäre Laufserie im nunmehr 16.







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