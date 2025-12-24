Über 2000 Teilnehmer erwartet Silvesterlauf der Superlative lockt nach Montabaur Marco Rosbach 24.12.2025, 08:00 Uhr

i Wenn sich die Läufer am Silvestermorgen auf den Weg Richtung Köppel machen, werden ihnen erstmals heiße Samba-Rhythmen Beine machen. Für Organisator Bernhard Münz ist die 2000er-Marker wieder das erklärte Ziel. René Weiss

Wenn der münz Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres nach Montabaur lockt, sind Superlative an der Tagesordnung. Inzwischen sind mehr als 2000 Meldungen fast schon Standard. Auch am 31. Dezember 2025 könnten wieder Rekorde purzeln.

„Der münz Silvesterlauf ist jedes Jahr eine großartige Gelegenheit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen und Menschen zu treffen, mit denen man Trainings- und Wettkampfkilometer geteilt hat“, sagt Bernhard Münz, der nicht nur Unternehmer, Ausrichter und Namensgeber der Traditionsveranstaltung am letzten Tag des Jahres ist, sondern auch die Begeisterung für den Laufsport mit denjenigen teilt, die er Jahr für Jahr am Silvestermorgen vor dem ...







Artikel teilen

Artikel teilen