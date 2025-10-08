Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf in Föhren hat es eine Silbermedaille für den TSV Emmelshausen im Mannschaftswettbewerb gegeben.

Die U16-Mannschaft des TSV sicherte sich die Silbermedaille. In der Besetzung Lovis Gaß, Maya Bartholmes und Maya Rockenbach belegte man Rang zwei hinter den Siegerinnen aus Kandel. Auch in den Einzelwertungen über fünf Kilometer gab es gute Resultate: Lovis Gaß verpasste nur knapp das Podium als Vierte. Maya Bartholmes wurde Achte und Maya Rockenbach Neunte. Jonathan Leiss belegte einen Jahrgang höher (M14) den sechsten Platz. Über einen Kilometer wurde Lina Bartholmes (W12) Fünfte, ihre Schwester Lara Bartholmes (W10) Siebte.

LLG mit einigen Podestplätzen beim Meeting in Föhren

In Föhren hat neben den RLP-Meisterschaften auch das IRT-Läufermeeting stattgefunden. Katharina Erbach von der LLG Hunsrück belegte in 23:24 Minuten über fünf Kilometer in der Altersklasse W14 den zweiten Platz. Im Zehn-Kilometer-Hauptlauf war die LLG Hunsrück mit zwei weiteren Sportlern vertreten. Dominik Kaufmann lief im Sog der Schnellsten eine sehr starke Zeit von 38:35 Minuten. Dies bedeutete Platz drei in der Altersklasse M45. Helen Daniels gelang bei ihrem Debüt gleich eine starke Zeit von 48:29 Minuten, was sie mit Platz drei in der Altersklasse W45 aufs Podest führte. Yuvan Kumaran, jüngster LLG-Starter, lief im Bambinirennen mit. Sein älterer Bruder Varun Kumaran (M 12) glänzte über die 1000 Metern. Nach seiner anstrengenden Kadersichtung am Tag davor belegte das Simmerner Talent in 4:02 Minuten Gesamtplatz zwei.