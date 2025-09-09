Zwei junge Talente des TSV Emmelshausen haben beim Mehrkampfsportfest der LG Rhein-Wied im Koblenzer Stadion Oberwerth für Aufsehen gesorgt. Maya Rockenbach und Jonathan Leiss überzeugten mit herausragenden Leistungen und stellten in mehreren Disziplinen neue persönliche Bestmarken auf. Ihre beeindruckenden Ergebnisse wurden am Ende des Wettkampfs mit Podiumsplätzen belohnt.

Die 13-jährige Maya Rockenbach startete in der Altersklasse W13 im Block Lauf und gleich in ihrer ersten Disziplin, den 60 Metern Hürden, stürmte sie in 11,60 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Auch im Weitsprung knackte sie mit 4,35 Metern eine weitere Bestmarke. Nach soliden 11,62 Sekunden über 75 Meter folgte die nächste Spitzenleistung im Ballwurf, wo sie 27 Meter erreichte (Bestleistung). Im abschließenden 800-Meter-Lauf bewies Maya Rockenbach dann ihr Durchhaltevermögen und sicherte sich am Ende mit einer Zeit von 2:46,24 Minuten den dritten Platz. In der Gesamtwertung bedeutete dies 2091 Punkte und Bronze.

Acht Punkte fehlen auf den Gesamtsieger

Vereinskollege Jonathan Leiss zeigte eine herausragende Leistung. In der Altersklasse M13 trat er im Block Lauf an und beeindruckte mit konstanten Höchstleistungen, die ihm am Ende die Silbermedaille sicherten. Jonathan Leiss startete seinen Wettkampf mit soliden 11,23 Sekunden über die 60 Meter Hürden. Im Weitsprung übertraf er alle Konkurrenten seiner Altersklasse mit einer Weite von 4,69 Metern. Im 75-Meter-Sprint stellte er mit 11,18 Sekunden eine neue persönliche Bestmarke auf. Mit 40,50 Metern im Ballwurf verfehlte er seinen Rekord nur knapp. Das Highlight des Tages war jedoch sein 800-Meter-Lauf. Von Beginn an setzte er sich an die Spitze des Feldes und lief mit einer Zeit von 2:25,93 Minuten als Schnellster über die Ziellinie – ganze elf Sekunden vor der Konkurrenz. In der Gesamtwertung sammelte Leiss 2113 Punkte, was ihm Silber einbrachte. Nur acht Punkte trennten ihn vom Ersten Lucas Salazar Allmendinger aus Mainz, der 2121 Punkte erreichte.