BIR-Athleten überzeugen Silber für Alina Hahn, Felix Weber und Imke Nolden Sascha Nicolay 17.06.2026, 13:14 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Drei Silber und zwei Bronzemedaillen nahmen die Leichtathletinnen und Leichtathleten des Kreises Birkenfeld von der Landesmeisterschaft in Kaiserslautern mit nach Hause.

Das LAZ Birkenfeld und die LG Idar-Oberstein waren in Kaiserslautern bei Leichtathletik-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U20 am Start, und die BIR-Sportler zeigten gute Leistungen und brachten top Resultate mit nach Hause.LG Idar-Oberstein: Mia Roos startete in der Altersklasse M14 im Diskuswerfen und wurde mit 23,01 Metern mit dem dritten Platz belohnt.







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